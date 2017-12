Coréias voltam a discutir time unificado para Pequim O governo da Coréia do Norte voltou a propor aos vizinhos da Coréia do Sul a formação de uma equipe unificada para disputar os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A negociação estava avançada, mas regrediu depois dos testes nucleares realizados pelo governo comunista norte-coreano. "Voltamos a abrir negociação para um desfile conjunto e também para uma equipe única", afirmou Cho Yong-nam, ministro responsável pelo intercâmbio social e cultural entre as duas Coréias. Um dirigente sul-coreano, que não quis se identificar, afirmou que o governo do país vê com "bons olhos" a iniciativa, formalizada por uma carta enviada pelo presidente do Comitê Olímpico Norte-Coreano, Mun Jae-dok, a seu colega do Sul, Kim Jung-kil. A situação atual é um retrocesso em relação às duas últimas Olimpíadas, Sydney-2000 e Atenas-2004, quando as equipes desfilaram juntas nas cerimônias de abertura e encerramento, embora tenham disputado as competições separadamente. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, disse que apóia a possibilidade de uma equipo única para a Coréia.