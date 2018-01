Coria abandona, e Djokovic avança à final na Holanda Alegando dores no pescoço, o argentino Guillermo Coria, cabeça-de-chave número um, abandou a partida semifinal contra o sérvio Novak Djokovic e está fora de decisão do Torneio de Amersfoort, na Holanda. Na partida deste sábado, o sul-americano estava sendo derrotado por 6/2 e 1/0 quando deixou a quadra. Com isso, Djokovic, de apenas 19 anos, garantiu a vaga na decisão do torneio. Esta é a primeira vez que ele vai disputar um título da Assocciação dos Tenistas Profissionais (ATP). "Nasci para vencer. Estou muito feliz por jogar a primeira final da minha carreira", disse o tenista, que ocupa a 36ª posição no ranking de entradas. Na decisão, o sérvio vai enfrentar o chileno Nicolás Massú, quarto pré-classificado, que eliminou o espanhol Ruben Ramirez Delgado por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Massú já tem seis títulos na carreira. A sua principal conquista foi a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, em 2004 - também foi primeiro nas duplas com o compatriota Fernando González.