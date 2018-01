Coria e Ferrer são eliminados do ATP de Barcelona Pela fase oitava-de-final do Torneio de Barcelona, evento que distribui cerca de 850 mil euros em prêmios, o tenista argentino Guillermo Coria, cabeça-de-chave número 3, foi facilmente eliminado nesta quinta-feira pelo espanhol Nicolas Almagro por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Ao final da partida, Coria declarou que perdeu porque teve um problema de confiança no saque - o argentino cometeu 14 duplas faltas no jogo. "Não é que tenha esquecido como se deve sacar. Nos treinamentos, quando estou relaxado, vou muito bem. Mas no jogo, quando cometo alguma dupla falta, fico muito tenso", explicou. Almagro vai enfrentar na quarta-de-final o também espanhol Juan Carlos Ferrero, que precisou de mais de 2h07min para passar pelo seu compatriota Albert Costa, de virada, por 2 a 1, com parciais de 6/1, 7/5 e 7/5. A derrota marcou o encerramento da carreira de Albert Costa, que conquistou o título de Roland Garros em 2002, derrotando justamente Ferrero. Já o espanhol David Ferrer foi surpreendido pelo suíço Stanislas Wawrinka e eliminado do ATP de Barcelona por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1. O adversário de Wawrinka será o croata Ivo Karlovic, que passou pelo russo Evgeny Korolev por 2 a 1, em um jogo disputadíssimo, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).