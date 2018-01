Coria sente lesão no ombro e deixa torneio na Polônia Pela primeira rodada do Torneio de Sopot, evento que distribui mais de 425 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista argentino Guillermo Coria voltou a enfrentar problemas por contusão e foi obrigado a abandonar a partida contra o polonês Michal Przysiezny quando vencia o primeiro set por 6 a 5. Coria sentiu dores no ombro direito e decidiu se poupar para não agravar a contusão. Há duas semanas, o argentino abandonou o jogo contra o sérvio Novak Djokovic, pelo Torneio de Amsterdã, na Holanda, por causa de um torcicolo. Em outra partida disputa nesta segunda-feira pelo ATP de Sotop, o tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, não encontrou problemas para eliminar o belga Christophe Rochus, cabeça número 11 da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já o espanhol Ruben Ramirez-Hidalgo, cabeça-de-chave seis, foi surpreendido pelo checo Lukas Dlouhy e derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.