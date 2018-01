Coria vai enfrentar Nadal no Masters de Montecarlo Pela oitava-de-final do Masters Series de Montecarlo, o tenista argentino Guillermo Coria venceu nesta quinta-feira o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3. Com a vitória, ele garantiu uma das vagas à próxima fase e vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal. Coria chegou a abrir 5 a 1 no primeiro set, mas acabou surpreendido e levou a virada. Já no segundo, o papel se inverteu. Após fazer 3 a 0, Kiefer acabou perdendo por 6/4. No terceiro, o argentino se impôs e venceu com tranqüilidade. O jogo entre os dois tenistas teve quase 3 horas de duração. Na final do Masters de Montecarlo do ano passo, Coria e Nadal fizeram a final e o espanhol levou a melhor. Agora, o argentino tem a chance da revanche. Já o sueco Robin Soderling sentiu fortes dores no braço direito e abandonou o jogo contra o chileno Fernando González no segundo set, quando perdia por 3 a 1 - ele também perdeu o primeiro (6 a 2). Dessa forma, González garantiu vaga à quarta-de-final do Masters de Montecarlo e vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic. Mais duas partidas acontecerão nesta sexta pela fase quarta-de-final de Montecarlo. O suíço Roger Federer, número 1 do mundo e principal favorito à conquista do Masters, vai enfrentar o espanhol David Ferrer. Já o argentino Gaston Gaudio enfrentará o espanhol Tommy Robredo.