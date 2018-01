Coria vence compatriota e passa às quartas na Holanda O tenista argentino Guillermo Coria derrotou, nesta quinta-feira, o compatriota Sergio Roitman por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2 - e avançou às quartas-de-final do ATP de Amersfoort, na Holanda. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, disputado no saibro e que distribui mais de 400 mil dólares em prêmios, o argentino terá pela frente agora outro compatriota. Será Agustin Calleri, que venceu o italiano Daniele Bracciali também por 2 a 1 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/0. Com mais facilidade, o sérvio Novak Djokovic eliminou o checo Tomas Zib com a vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Seu adversário nas quartas-de-final será o francês Marc Gicquel, que passou pelo holandês Thiemo de Bakker por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Stuttgart Pelas oitavas-de-final do ATP de Stuttgart, na Alemanha, três cabeças-de-chave conseguiram as suas classificações para as quartas. Segundo pré-classificado, o checo Tomas Berdych venceu o argentino Diego Junqueira por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4 -, o espanhol David Ferrer (cabeça 3) ganhou do suíço Stanislas Wawrinka por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 -, e o argentino Jose Acasuso fez 2 sets a 1 contra o alemão Simon Greul - parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/4.