Corinthians: A obrigação é subir este ano

Nome: Sport Club Corinthians Paulista Fundação: 01/09/1910 Presidente: Andres Sanches Endereço: Rua São Jorge, 777, São Paulo, SP Site: www.corinthians.com.br O Timão está vivo na Copa do Brasil, que dá vaga na Libertadores, mas o grande objetivo do time na temporada é ficar entre os quatro que subirão para a Série A. Continuar na Série B seria um desastre. A diretoria apostou no comando de Mano Menezes, que já promoveu o Grêmio, e numa batelada de reforços. A força da torcida é outro trunfo do Corinthians. Com a chegada de Douglas e Eduardo Ramos espera-se dar criatividade ao meio-de-campo. A peça que a diretoria ainda procura a pedido é um centroavante. TÉCNICO Mano Menezes >Nasc: 11/06/1962 em Santa Cruz do Sul (RS) >Títulos na carreira: 4 >Principais clubes: Brasil de Pelotas (2002), Guarani (2003), Iraty (2003) XV de Campo Bom (2004), Caxias (2005) e Grêmio (2005 a 2007) Pacaembu Localização: Praça Charles Miller (SP) Capacidade: 40 mil pessoas Inauguração oficial: 27/4/1940 TÍTULOS >1 Mundial de Clubes 2000 >4 Campeonato Brasileiro 1990, 98, 99 e 2005 >2 Copa do Brasil 1995 e 2002 >5 Torneio Rio-São Paulo 1950, 53, 54, 66 e 2002 >25 Campeonatos Paulista 1914, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 41, 51, 52, 54, 77, 79, 82, 83, 88, 95, 97, 99, 2001 e 2003 Ranking da CBF: 2º >pontos no ranking: 1938 >Brasileirão Série A 2007: 17º >títulos Brasileirão: 4 (90,98,99,05) >grande ídolo da história: Sócrates, meia