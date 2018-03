Corinthians apresenta o confiante Saci Kléber, Ricardinho e Gil formaram um dos melhores setores esquerdos do Corinthians. Não por acaso, conquistaram títulos no Brasileiro, Paulista, Mundial de Clubes, Rio-São Paulo e Copa do Brasil. Ontem, o clube apresentou o ala Wellington Saci para brigar por vaga com André Santos e, ao lado de Douglas e Dentinho, guardada as devidas proporções, tentar repetir o sucesso do fim dos anos 90, começo de 2000. Wellington Aleixo dos Santos chega em alta. Trouxe na bagagem a conquista do goiano e o título de melhor jogador. Com 23 anos, franzino e de fala baixa, garante superar a timidez com a bola nos pés. "Dentro de campo sou diferente. Mostro personalidade para ir à frente, sou habilidoso. Isso despertou interesse do Corinthians", diz, em meio a piadas sobre seu apelido. Assustado e sorridente, Wellington Saci garantiu que chega com "o pé direito", embora não esconda que jogue "só com a perna esquerda", motivo do apelido ganho ainda na infância, nas peladas de Belém. Disse, sob gargalhadas, não temer jamais a Cuca, mito do folclore brasileiro que, no Sítio do Pica-pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato, persegue demais o Saci. Velocidade é outra característica de Wellington. Até na vida amorosa. "Casei com 14 anos e já tenho um filho com sete, garantiu, mostrando seis dedos. "Comecei cedo." Vestirá a camisa 34, número do qual não reclama. "Só não pode faltar o nome Wellington Saci na camisa", brinca. E se não couber? "Colocamos W. Saci. Saci sempre deu sorte, não podemos mudar", exagera e esquece da queda para a Série C com o Remo, no ano passado. A diretoria espera anunciar hoje a contratação de Elias, da Ponte Preta, e ainda busca um atacante.