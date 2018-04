Corinthians: contagem regressiva para ''''finais'''' A ansiedade para o jogo contra o Vasco, dia 28, no Pacaembu, toma conta do elenco do Corinthians. O sentimento é inevitável, mas os jogadores sabem que não seria assim se o time tivesse evitado tantos empates no Brasileiro: foram 13, em 36 partidas. Só o Fluminense também empatou tantas vezes. ''''Empatar é o que mais atrapalhou a gente. Se tivéssemos vencido pelo menos duas dessas partidas, hoje estaríamos livres do rebaixamento'''', lamenta o volante Bruno Octávio, provável titular no jogo contra o Vasco. O veterano Vampeta concorda com o companheiro de posição. ''''A ansiedade se cria pela necessidade e hoje precisamos mais do que nunca de uma vitória.'''' Bruno Octávio lembrou que o vice-líder Santos tem o mesmo número de derrotas do Corinthians (13) e o que pesou na reta final foram os empates. O Santos empatou cinco vezes. ''''A gente poderia brigar por outro objetivo.'''' Como no primeiro turno, Vampeta provocou o Vasco antes do duelo. Na ocasião, disse que comeria Bacalhau em São Januário. O rival venceu por 2 a 0 e o corintiano teve de ficar calado. Ontem, não recuou. ''''A gente vai comer bacalhau na hora certa.'''' Vampeta também festejou o fato de Romário não estar escalado. ''''É melhor mesmo que ele fique lá no Rio, tomando sol na piscina.''''