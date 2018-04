Corinthians dá adeus e São Paulo avança

A eliminação precoce foi uma surpresa, já que a equipe venceu duas das últimas quatro edições da Copinha e era considerada uma das favoritas em 2013.

O São Paulo superou um frango do goleiro Felipe, que levou gol olímpico, o gramado encharcado do Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, e um Santa Cruz bem organizado, para se classificar às oitavas de final com uma vitória apertada: 2 a 1. Amanhã, o time paulista enfrenta o Fortaleza, que fez 2 a 0 no Botafogo, em Taubaté.

Os são-paulinos tiveram de suportar também os protestos dos pernambucanos. No gol da virada, eles alegaram falta do atacante Adelino no goleiro Watson em um lance confuso.

Oitavas de final. Hoje, na abertura da nova fase, o Santos vai enfrentar o Osasco, campeão paulista sub-20 da 2.ª Divisão, no Estádio Alfredo Schiavetto.

Depois da excelente atuação na goleada sobre o Náutico, com destaque para os atacantes Giva e Stéfano, o Santos pretende consolidar sua reação depois de uma primeira fase claudicante.

Em Barueri, o Palmeiras enfrenta o Velo Clube, uma das surpresas do torneio - venceu o grupo que tinha o Fluminense e eliminou o Inter na fase anterior. Será um grande teste para o Palmeiras, que sofreu para vencer o Desportivo Brasil por 3 a 2.