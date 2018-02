Corinthians é alvo de nova investigação

O Corinthians, mais uma vez, vira alvo de investigações. Ontem, o Jornal Nacional, da TV Globo, anunciou que o Ministério Público de São Paulo abriu investigação para apurar o destino de R$ 600 mil que teriam sido sacados do clube entre 1998 e 2000 - quando o clube era dirigido por Alberto Dualib, mas ainda não havia firmado parceria com a obscura MSI. Os promotores encontraram mais de 400 recibos que nunca teriam sido registrados pela contabilidade oficial do clube - o material estava no setor administrativo do Corinthians. Segundo o Ministério Público, os papéis comprovam mais um esquema de desvio de dinheiro armado pela antiga diretoria. Em nome de Nesi Curi, ex-vice-presidente, o MP encontrou 27 recibos de empresas de alimentação e transporte, cujos serviços não foram comprovados. O ex-diretor de Futebol Daniel Espíndola também teria sacado dinheiro do clube, aponta a investigação, sempre com o aval de Dualib. O advogado de Dualib e Nesi Curi disse que seus clientes não se falariam sobre o caso. O Corinthians também é alvo de investigações por parte da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público Federal. REFORÇOS Enquanto isso, o clube continua se reforçando para a temporada de 2008, em que disputará a Segunda Divisão do Brasileiro. Ontem, foi praticamente acertada a contratação do atacante argentino Germán Herrera, de 24 anos, que defende o Gimnasia La Plata - Herrera já sob o comando de Mano Menezes no Grêmio. Se a contratação for fechada, o Corinthians terá o limite de estrangeiros em seu elenco, já que conta com Beto Acosta (uruguaio) e Cristian Suárez (chileno). Outro "reforço" para o ataque seria a renovação do contrato de Finazzi, artilheiro do time no Brasileiro de 2007, com 12 gols. Já está tudo certo entre clube e jogador para que o vínculo seja estendido por um ano.