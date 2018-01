Corinthians faz parceria com Unicid A Universidade da Cidade de São Paulo (Unicid) é o novo parceiro do Corinthians nas categorias de base do futebol de salão, vôlei, handebol e natação. A Unicid irá investir mensalmente R$ 25 mil, que serão utilizados para cobrir os custos de manutenção e fornecer ajuda de custo aos atletas. Em troca, os alunos da instituição poderão usar as instalações do clube para as atividades práticas relacionadas aos cursos que estão freqüentando, especialmente educação física.