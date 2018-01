Corinthians investe no vôlei de praia Há poucos dias, em Goiânia, na sexta etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, quatro atletas com a camisa do Corinthians chamaram a atenção da torcida. Afinal, o que um dos clubes mais populares do País, por causa do futebol, estava se atrevendo a fazer na areia? A explicação é simples: marketing. As duas duplas - Marina e Miriam, no feminino, e Giuliano e Parazinho, no masculino -, que há dois meses vestem a camisa corintiana nas etapas do circuito brasileiro, ainda não passaram das fases de classificação, mas isso não impede o clube de manter a euforia em relação ao vôlei de praia. Ter as próprias duplas percorrendo o País foi a solução encontrada para divulgar ainda mais a marca Corinthians e, principalmente, uma forma de sair na frente dos outros clubes de São Paulo, que não investem no esporte. Os atletas recebem uniforme e uma ajuda de custo do Corinthians, que busca patrocínio para manter o projeto.