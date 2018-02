Corinthians já tem o técnico para a reconstrução: Mano Menezes

Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Ontem à noite, poucas horas depois de o clube acertar a demissão de Nelsinho Baptista - que não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B, um encontro no Rio de Janeiro entre o ex-treinador do Grêmio e o presidente Andrés Sanchez, selou o acerto. O contrato de Mano vai ter a duração de um ano. O gaúcho será apresentado hoje, às 18 horas. ''''Foi uma conversa muita rápida. Nos encontramos no meu escritório e em cerca de meia hora o acordo foi fechado'''''''', disse ontem à noite ao Estado Carlos Leite, procurador de Mano Menezes, que também participou do encontro, assim como o novo gerente de futebol do Corinthians, Antonio Carlos. O ex-zagueiro que encerrou domingo sua carreira de jogador pelo Santos também será apresentado hoje, às 15h30. Mano era a segunda opção para dirigir o clube. Vanderlei Luxemburgo era o grande sonho, mas ele não aceitou a oferta corintiana, de R$ 350 mil por mês mais dois membros da sua comissão técnica. O valor será praticamente o mesmo que o clube desembolsará com a ''''turma'''' de Mano Menezes. O treinador ganhará R$ 200 mil - terá direito a bônus de R$ 1 milhão se recolocar o Corinthians na elite do futebol brasileiro - e trará com ele o preparador físico Flávio Trevisan, o auxiliar técnico Sidney Lobo e o preparador de goleiros Francisco Cersózimo. No total, a nova comissão técnica do Corinthians vai custar R$ 360 mil. ''''Quando vimos que ele se desligou do Grêmio, dissemos: este é o nome'''', informou um conselheiro. Andrés ganhou carta branca de seus aliados e na segunda-feira fez a proposta oficial, logo após se desesperar por ser informado de um possível acerto de Mano com o Cruzeiro. Ao ouvir de uma pessoas próxima do treinador que apenas haviam sondagens, o dirigente partiu para o ataque. Mano respondeu que só conversaria se o time não tivesse mais vínculo com Nelsinho Baptista o que aconteceu ontem, antes do encontro no Rio. Caminho livre, rapidamente chegaram a um acordo. No dia 3 de janeiro, na reapresentação do elenco, iniciaria seus trabalhos para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. ''''Eu sempre considerei Mano Menezes um dos melhores e mais sérios do Brasil. O que ele fez com o Grêmio foi fantástico. Tirou da Série B e levou até a final da Libertadores'''', havia dito Sanchez antes da partida de domingo, contra o Grêmio, que selou o rebaixamento do Corinthians. QUEM É ELE Nome: Luiz Antonio Venkler Menezes Idade: 45 anos (11/6/1962) Natural de: Santa Cruz do Sul (RS) Primeiro clube como treinador: Guarani de Vacaria (1992, na equipe Juvenil) Outros clubes: Juventude (RS), Internacional (RS, juvenil e juniores), Brasil (RS), Iraty (PR), 15 de Novembro (RS), Caxias (RS) e Grêmio (RS) Principais resultados como treinador: Campeão gaúcho em 2006 e 2007, campeão Brasileiro da Série B em 2006 e vice-campeão da Libertadores da América de 2006, todos pelo Grêmio. Terminou o Brasileiro de 2007 na 6.ª colocação