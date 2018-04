Corinthians já vende a camisa de Defederico Matías Defederico - ao lado de Marcelo Mattos - será apresentado amanhã no Parque São Jorge. O jovem de 20 anos chega para ser o novo camisa 10 do clube e com status de craque. A confiança da diretoria corintiana em fazer um novo ídolo começou a ser testada na sexta-feira: os dirigentes já negociam em suas lojas, a camisa que o argentino usará a sequência do Campeonato Brasileiro e na Taça Libertadores da América de 2010, ano do centenário. Além das camisas, o corintiano poderá, em breve, adquirir diversos produtos com a marca do argentino: bonés, chaveiros, souvenirs... O departamento de marketing espera lucrar com seu candidato a ídolo para minimizar o investimento de cerca de R$ 9 milhões pagos ao Huracán. Defederico estará no Pacaembu na quarta-feira. Antes do clássico com o Santos, o meia-atacante será apresentado aos torcedores. A previsão é de que estreie na rodada seguinte ao clássico, dia 12 de setembro, diante do Coritiba. Nessa partida, Mattos também deve voltar a vestir a camisa corintiana.