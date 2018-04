Corinthians luta para ter Emerson na 'decisão' contra o Figueirense

Autor do segundo gol nos 2 a 1 sobre o Atlético-PR e da assistência para Adriano garantir a virada sobre o Atlético-MG, domingo, o atacante Emerson saberá nesta terça-feira, 22, se estará na "decisão" de domingo, diante do Figueirense, em Florianópolis.

O atacante será julgado novamente pelo pisão em Daniel, do Avaí, e corre o risco de perder até o clássico com o Palmeiras.

Num primeiro julgamento, no STJD, no Rio, o atacante pegou um jogo de suspensão - cumpriria diante do Atlético-PR - mas o clube acabou entrando com pedido de efeito suspensivo.

O novo julgamento será hoje pela manhã (entre 8h30 e meio-dia), em Curitiba, onde acontece o 21.ª Conferência Nacional do Advogados.

A sessão do STJD está sendo tratada como uma das atrações do evento e contará com outros jogadores no banco dos réus.

Emerson não estará em Curitiba. Será defendido pelo advogado do clube, João Zanforlin. "Não há a necessidade de tê-lo aqui pois nessa fase não se admitem mais provas", explicou o advogado, que pedirá a absolvição do atacante.

"A tese da defesa será pela absolvição e não usaremos nenhum outro caso como exemplo", disse Zanforlin, em Curitiba desde ontem. "O código (disciplinar) diz que só em casos excepcionais, com agressão, o promotor pede denúncia (como aconteceu no caso). E o árbitro daquele jogo já havia dado o cartão amarelo para o Emerson e tomado sua decisão."

Emerson foi julgado por imagens de tevê, nas quais aparece pisando no pescoço do jogador do Avaí. Sua explicação foi a de que pulou e que tentou ao máximo evitar um choque, acontecendo um "acidente de jogo".

O argumento não foi convincente no primeiro julgamento, a ponto de um jurado puni-lo com a perda de quatro partidas.

"Estamos seguros de que tudo dará certo", mostrou confiança Zanforlin, crente que conseguirá manter o time sem desfalques para o jogo que pode garantir o título nacional.