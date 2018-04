Corinthians perde mais um titular O técnico Nelsinho Baptista, do Corinthians, continua perdendo titulares para a partida de quarta-feira, contra o Vasco, no Pacaembu. Depois de ficar sem o atacante Finazzi, o zagueiro Zelão e o volante Moradei, todos suspensos, e o lateral-esquerdo Gustavo Nery, contundido, ontem chegou a vez de Iran se machucar. Amaral será escalado na lateral-direita. Iran teve um estiramento na coxa durante o treino de ontem, em Atibaia, está fora do jogo contra o Vasco e poderá desfalcar o time também contra o Grêmio, na última rodada, domingo. Com a derrota do Paraná para o Santos, ontem, por 3 a 2, o Corinthians pode escapar da degola na quarta, caso vença e o Goiás tropece diante do Atlético-MG. PROBLEMAS NA FIFA Em entrevista à rádio Jovem Pan, o advogado argentino Daniel Crespo disse que entrou com duas representações contra o Corinthians. "Fomos até a última instância para receber US$ 1,6 milhão que o clube deve a Daniel Passarella. Ganhamos e nada de receber. E entrei também com a cobrança do Boca Juniors, que quer receber 20% da venda de Tevez ao exterior."