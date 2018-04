Corinthians pressionado a vencer

SÃO PAULO - Pressionado não só pela necessidade de vitória, mas também pela conquista do título nacional. É assim que o Corinthians entra em campo, às 17 horas, contra o Atlético-PR, no Pacaembu, faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

Ganhar o jogo de hoje, algo que se tornou necessidade após a derrota para o lanterna América-MG, é a maneira de o time se manter firme na liderança. Por que é isso ou a turbulência virá forte.

Sinal de que o Corinthians é um caso raro. É a equipe que por mais tempo habitou o primeiro lugar, mas a crise e os questionamentos sempre lhe batem porta.

O técnico Tite sabe disso e encontrou uma explicação por essa eterna tensão que ele vem sofrendo desde o ano passado. "Não bateu campeão, tu ficas pressionado. Há uma exigência (no Corinthians) para ser campeão, batemos duas vezes na trave e agora vamos a terceira."

Ele garante que não se sente no "fio da navalha". Mas diz que espera ficar em paz com seu trabalho e que torce isso seja com a conquista do título.

Fraquejar na hora decisiva, segundo Tite, também faz mal a alguns jogadores. Boa parte desse elenco fraquejou no Brasileiro de 2010, na pré-Libertadores, contra o colombiano Tolima, e na final do Campeonato Paulista, contra o Santos.

Um dos que mais sofrem com isso é o goleiro Júlio César, que mais uma vez se viu criticado por parte da diretoria depois que sofreu gol de falta nos minutos finais do jogo contra o América.

Tite teve uma conversa com o jogador, não considera que ele tenha falhado, mas entende a razão de tantas dúvidas sobre o goleiro de 27 anos. "Quando não se é campeão, vem a pressão. Quando conquistas algo, és visto de outra forma. O Júlio está inserido neste contexto, o Paulinho, o Ralf e o Tite."

São poucos os jogadores do elenco corintiano que já foram campeões brasileiros. Danilo, pelo São Paulo, e Emerson Sheik, vencedor com Flamengo e Fluminense, são exceções num time que alçou à notoriedade Paulinho, Ralf, como já disse Tite, além de Castán, Wallace.

Até mesmo Liedson, artilheiro por onde passou, não tem um título nacional de peso em sua longa carreira.

E há um outro problema. O jogador com mais bagagem, campeão brasileiro, campeão pela seleção, já não é mais aquele: Adriano volta ao banco de reservas hoje, numa nova tentativa de um recomeço.

E ninguém sabe se dará tempo para o Imperador fazer a diferença em tão pouco tempo, colocam até em cheque sua renovação de contrato, que termina em junho.

Para vencer o Furação, de Antônio Lopes, que luta para não cair, a bomba caiu para Emerson Sheik, que só vai entrar campo porque o clube conseguiu um efeito suspensivo.

Ele vai entrar no lugar no time no lugar de Alex, machucado, e formar trio de ataque ao lado de Willian e Liedson.

Pelas contas do Corinthians, para ser campeão, é preciso vencer quatro dos cinco jogos. Há margem para um tropeço, talvez nos jogos fora de casa (Ceará e contra o perigoso Figueirense). Não hoje no Pacaembu lotado.