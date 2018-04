Corinthians quer largar forte no Pacaembu

O Corinthians inicia hoje sua caminhada em busca do sexto título Brasileiro. Às 21h, no Pacaembu, enfrenta o Botafogo. É jogo que coloca lado a lado os campeões estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Será um campeonato diferente dos últimos anos devido à parada que a competição terá por causa da Copa das Confederações. Depois das primeiras cinco rodadas, o torneio será interrompido por um mês. Nessa primeira fase, Tite sonha alto. Ele projeta somar de dez a 15 pontos nas cinco primeiras rodadas - o time terá três jogos em casa.

"A curto prazo, é somar de dez a quinze pontos, o que vai colocar o time entre os quatro primeiros colocados. É uma classificação inicial boa, mas o objetivo nosso é o título."

O técnico traçou como meta secundária obter uma das vagas à Libertadores 2014, porque o Corinthians, segundo ele, é um dos favoritos a vencer o campeonato. "Há outras equipes, mas nós somos sim um dos postulantes ao título."

Após a pausa, quando o Brasileirão recomeçar, o Corinthians também dividirá suas forças com a Copa do Brasil na qual estreia só nas oitavas de final. "Vamos observar e decidir o que priorizar, vai depender muito do momento em que estivermos em cada competição", disse o treinador.

Para vencer o Brasileirão mais uma vez (Tite levou o time ao título em 2011) ou a Copa do Brasil, o técnico se escora em seu elenco numeroso e, de certo ponto, qualificado - Chicão, Douglas e Alexandre Pato começam essa empreitada na reserva, e o clube foi atrás de Maldonado e Ibson.

Outra vantagem do treinador: tem o time titular montado e que, há uma semana, conquistou o Campeonato Paulista. O time que vai jogar hoje é praticamente o mesmo que levantou o troféu na Vila Belmiro.

A exceção é o lateral-direito Alessandro, que sentiu dores na coxa direita e dá lugar a Edenílson. Nas demais posições, nenhuma novidade. Danilo vai continuar criando pelo meio, com Romarinho e Emerson abertos, e Guerreiro atuando no meio da área.

Despedida? Há um senão nesse percurso. A iminente saída de Paulinho, que foi o maior destaque do time nesses últimos jogos e contribuiu e muito para que o Corinthians voltasse a jogar bem, apesar da eliminação na Libertadores para o Boca Juniors na semana passada.

O deslocamento de Danilo para o meio foi benéfico a Paulinho, que voltou a ter alguém ao seu lado na criação de jogadas.

Hoje, no entanto, pode ser o último jogo do volante pelo Corinthians, porque ele se apresenta já nesta semana à seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações.

"Estou muito tranquilo", disse Tite. Estamos nessa história há pelo menos um ano. Foi antes da Libertadores, antes do Mundial de Clubes, antes da outra Libertadores."

Tite tem razão, mas a diferença é que desta vez o Corinthians não vai impor barreiras para que Paulinho seja vendido, como o clube fez nas outras vezes. A Internazionale de Milão ainda está interessada no negócio.

Um exemplo de que a direção prevê a saída do meia é a chegada de Ibson, do Flamengo. "Acredito que ele possa fazer a função do Paulinho, já que ele começou assim no Flamengo", disse Tite. Ibson fez exames médicos ontem e vai assinar contrato na semana que vem, assim que ratificar sua rescisão de contrato com ex-clube.

No Botafogo, os jogadores reclamam do atraso de salário e por isso não houve concentração e os atletas só desembarcam em São Paulo hoje. Oswaldo de Oliveira confirmou Seedorf como titular. No ataque, Rafael Marques está escalado.