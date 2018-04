Corinthians reduz preço dos ingressos para sócios O pedido dos torcedores organizados para a redução do preço dos ingressos ainda está em estudo no Parque São Jorge. Mas a diretoria do Corinthians confirmou, ontem, que quem participa do Fiel Torcedor terá desconto de 50% no bilhete para o próximo confronto do time em casa, domingo, diante do Botafogo, no Pacaembu. A ideia é ter casa cheia no confronto, algo raro no Campeonato Brasileiro. O clube aposta na força da torcida para ainda manter vivo o sonho de conquista da tríplice coroa - já ergueu a taça no Paulista e na Copa do Brasil. Os jogadores até se reuniram, antes do jogo diante do Atlético-MG, para provar ao técnico Mano Menezes que têm, sim, condições de lutar pelo título. O treinador havia dito que, com esse time, era impossível ser campeão. "Fechamos entre nós para mostrarmos que temos condições e que estamos unidos", afirmou o atacante Dentinho. "Estávamos com preguiça, mas agora será diferente. E com mais algumas vitórias poderemos, sim, sonhar com o título." "Mano, recolhe a toalha", foi uma faixa muito bem humorado esticada no Pacaembu, domingo. Os torcedores ainda sonham com a chance de o time alcançar os líderes. Resta saber se o bom desempenho diante dos mineiros se repetirá amanhã, diante do Inter, já que Mano não terá Edu, Boquita e Diego. "O momento ainda é delicado, mas jamais disse que não poderíamos sonhar com o título", defende-se Mano. Vamos ver se a torcida estará com ele. A promoção diante do Botafogo, domingo, valerá para bilhetes comprados até quarta-feira. E cada Fiel Torcedor poderá adquirir só um ingresso. Dirigentes querem apresentar, no jogo, o argentino Matías Defederico, que chega a São Paulo até quinta-feira.