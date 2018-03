Corinthians resolve ser humilde: Bota é o favorito Atribuir o favoritismo ao Botafogo para o duelo de amanhã, no Engenhão, pela semifinal da Copa do Brasil, foi a estratégia adotada pelos jogadores do Corinthians durante desembarque ontem à tarde no Rio. O discurso unânime de respeito total ao clube carioca é uma forma - antiga no futebol - de jogar a pressão para o rival. "O Botafogo se encontra num estágio acima do nosso. Eles disputam a Primeira Divisão (do Campeonato Brasileiro) e estão mais entrosados", declarou o lateral-esquerdo André Santos, um dos principais destaques do Corinthians. O volante Fabinho pensa igual. Para ele, a equipe comandada por Cuca leva vantagem por ser mais experiente. "O Botafogo tem um elenco de qualidade e um grande treinador. Estamos correndo por fora e a expectativa é de uma ótima partida." Se clássico é decidido nos detalhes, como gostam de dizer treinadores e atletas, o Corinthians precisa melhorar sua pontaria se quiser sair do Rio com um bom resultado. No sábado, o time do Parque São Jorge perdeu muitos gols e quase complicou um jogo fácil contra o Gama, em Brasília. Venceu por 3 a 1, é verdade, mas tirou lições importantes. "Não podemos desperdiçar tantas oportunidades. Temos que caprichar e ter mais atenção", exigiu André Santos. Com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, dois triunfos em duas rodadas, o Corinthians curte a boa fase e sonha em prolongá-la por muito tempo. A equipe faz hoje à tarde, na Gávea, os últimos ajustes para medir forças com o Botafogo.