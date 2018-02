Corinthians sem casa: Contru veta Bruno José Daniel Pacaembu em reformas, Arena Barueri emprestada ao Palmeiras, Canindé e agora o Bruno José Daniel, em Santo André, vetados pelo Contru. Está difícil de o Corinthians encontrar uma casa para mandar seus jogos no Campeonato Paulista. Hoje, a diretoria do clube paulista fará sua última tentativa, segundo os próprios dirigentes. ''''Vamos tentar o campo do Paulista (Jayme Cintra) ou o de Mogi-Mirim (Wilson de Barros). Já estamos atrasados, tínhamos de ter tudo isso definido. De amanhã (hoje) não passa'''', prometeu Nenê do Posto, um dos diretores de Futebol do Corinthians. ''''Está muito difícil de encontrar onde jogar. Daqui a pouco não teremos campo'''', resignou-se. O Corinthians adiou a reforma do Pacaembu para tentar fugir da queda no Brasileiro. Não conseguiu.