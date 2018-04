Corinthians substitui Thiago Pereira por Léo de Deus

Léo de Deus, como é conhecido, tem 21 anos e é uma das esperanças da natação brasileira, tendo resultados expressivos nas provas de 200m costas e 200m borboleta. Nesta última, foi campeão dos Pan de Guadalajara, em 2011. Ele estava no Flamengo, que decidiu se desfazer dos seus mais caros atletas na natação.

"Há algum tempo estava buscando mudanças na minha vida. Queria iniciar um novo ciclo olímpico numa nova casa. Tenho certeza de que serei valorizado e crescerei muito aqui no Corinthians. Em 2016 estarei no auge da minha força", afirma Leonardo, que vai treinar no Parque São Jorge.

Liberada pelo Corinthians, Poliana Okimoto acertou na semana passada com o Minas Tênis Clube, que também contratou Fernando Silva e Carolina Mussi do Pinheiros. Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, trocou o Unisanta, de Santos, pelo Sesi, de São Paulo. Já Thiago Pereira e César Cielo seguem sem clube.