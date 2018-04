Corinthians tem plano para conseguir fechar a contratação do zagueiro Dedé

SÃO PAULO - O Corinthians e o grupo de investidores que detém parte dos direitos econômicos do zagueiro Dedé buscam um acordo para convencer o Vasco a vender o jogador. A Liga Participações, que tem uma fatia de 45% dos direitos do atleta, pode comprar uma parte dos direitos que pertencem ao clube carioca e ceder o jogador no Corinthians.

Um empresário que participa das negociações disse ao Estado que o interesse do Corinthians em Dedé é real, embora seja "extraoficial". "Ainda não houve uma proposta formal pelo atleta", declarou.

Uma cláusula contratual obriga o Vasco a vender Dedé caso exista uma proposta de pelo menos 7 milhões (R$ 19 milhões). O clube carioca tem 45% dos direitos do atleta - os outros 10% são da empresa Ability.

A ideia da Liga Participações é comprar a parte que cabe ao Vasco ou procurar um investidor que compre.

Segundo apurou o Estado, o Corinthians pensa em adquirir uma pequena parcela, em torno de 10% dos direitos econômicos de Dedé, para contratá-lo.

Camisa 14

O Corinthians já conversou sobre salários com Dedé e lhe oferece um contrato de quatro anos. Dedé está com salários atrasados no Vasco, mas tem carinho pelo clube que o projetou e por isso quer sair pela "porta da frente", sem entrar na Justiça para se desvincular.

Os empresários do grupo que controla parte dos direitos de Dedé veem o Corinthians como melhor opção para o zagueiro atuar no País. Se o zagueiro vier, usará a camisa número 14.

Oficialmente, o Corinthians diz que não negocia com Dedé, Vasco nem com o grupo de empresários. Nos bastidores, porém, o interesse existe.

O clube não quer investir muito dinheiro no negócio porque acabou de gastar bastante para contratar Pato, Renato Augusto e Gil. Daí a intenção de comprar uma fatia pequena do jogador e contar com a ajuda da Liga Participações.

Dedé, de 24 anos, chegaria com status de titular e sinalizaria uma renovação total na defesa corintiana - que sofreu um baixa ontem. O clube informou que o zagueiro Chicão vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e ficará um mês afastado dos gramados. A cirurgia deve ser feita amanhã.

Chicão foi um dos jogadores considerados titulares que retornaram das férias somente há uma semana. No início dos treinos, ele reclamou de dores no joelho.

O departamento médico tentou tratamentos alternativos e fisioterapia. Sem sucesso, decidiu pela artroscopia.

Chance para Gil

A lesão de Chicão abre espaço para o recém- contratado Gil, que veio do Valenciennes, da França. Ele herdará a vaga de titular e formará dupla com Paulo André tão logo esteja com a documentação regularizada.

Gil está liberado pelo departamento de preparação física para estrear contra a Ponte Preta amanhã à tarde no Pacaembu. Mas até ontem à noite seu nome não tinha aparecido no BID (Boletim de Informações Diário) da CBF.

Wallace, que vinha brigando por espaço, foi para o Flamengo. Os dois jogadores que atuaram contra o Paulista, Felipe e André Vinícios, serão reservas.