Corinthians tenta reabilitação no basquete Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Corinthians/Mogi recebe nesta terça-feira o Uniara/Araraquara, às 20 horas. Os times enfrentam-se em situação idêntica de classificação na tabela ? estão com 4 vitórias e 4 derrotas. No domingo, o Corinthians, quinto colocado, foi derrotado pelo Tijuca Tênis Clube, por 69 a 65. Em outra partida desta terça-feira, ACF Campos/Universo e Tijuca Tênis Clube também prometem um jogo equilibrado, às 19 horas, em Campos. O time de Campos soma quatro vitórias e quatro derrotas, enquanto o clube do Rio de Janeiro, em sete jogos, venceu três partidas e perdeu quatro. Outros dois jogos completam a rodada: URB/Adeblu e Paulistano/UniFMU, em Blumenau, às 20 horas; e Londrina e Franca, em Londrina, no mesmo horário. O Flamengo/Petrobras lidera a competição, seguido por Unit/Uberlândia e Universo/ Ajax.