Corinthians terá nova defesa. Até no gol?

O capitão Betão está perdendo espaço no Corinthians. Com contrato terminando no fim do mês, o zagueiro pode deixar o Parque São Jorge ou parar na reserva. Por recomendação do técnico Mano Menezes, o clube está montando nova defesa. Depois de apresentar Chicão, na segunda-feira, hoje deve fechar contrato com Valença (Náutico) e William (Grêmio), todos por três anos. A dúvida é se estarão à frente do goleiro Felipe, na mira do Fluminense. ''''Definiremos até amanhã (hoje) com o William e o Valença. Os contatos já foram feitos e estamos apenas definindo os últimos detalhes'''', informou o diretor de Futebol Nenê do Posto. Com o William a pendência é quanto ao salário e o tempo de contrato. O jogador viria como pagamento de uma dívida de R$ 1,5 milhão que o Grêmio tem com o Corinthians. No caso de Valença, restam os resultados dos exames médicos. Para o dirigente, são necessários seis zagueiros para a disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Do elenco de 2007, Marinho e Fábio Braz não tiveram os contratos renovados e já se despediram, o jovem Diego foi emprestado para o Guarani, Cadu está fora dos planos, Betão ainda vai negociar a renovação e Fábio Ferreira e Zelão tiveram a cabeça pedida pela torcida. VIROU NOVELA As notícias de que Felipe pode deixar o Corinthians estão deixando os dirigentes irritados. Principalmente com o as declarações dos empresários do goleiro, de que surgem propostas todos os dias. Falam que os gregos vão oferecer fortuna, que o Fluminense está interessado. ''''Recebemos um fax do Fluminense apenas fazendo uma consulta, nada mais'''', disparou Nenê. ''''Para sair daqui, alguém terá de vir e pagar os R$ 12 milhões da multa. Aí, com muito pesar, teremos de liberá-lo'''', seguiu. ''''Agora, não adianta oferecer Pintassilgo, gaiola, papagaio, que não vai tirá-lo'''', cutucou, sobre possível troca. O clube ofereceu 80% de aumento salarial para Felipe, que ganha R$ 30 mil mensais, mais R$ 200 mil de luvas. Os empresários exigem R$ 120 mil. Com teto salarial definido, os dirigentes não querem aumentar os valores com medo que afete nas outras negociações. Para Finazzi, por exemplo, foi oferecido 30% de aumento. A resposta sai até segunda-feira. Lima deve ser apresentado hoje. Quanto a um meia, o clube observa quatro jovens de clubes sul-americanos. O ala Leonardo, da Lusa, também está perto. Foram oferecidos quatro jogadores de uma lista de oito para uma possível troca. Júlio César renovou por um ano. O clube comemora a venda antecipada de 1.000 kits ''''Eu nunca vou te abandonar'''', no primeiro dia de negociações.