Corinthians terá reforço na torcida

Serão quase 68 mil torcedores no Morumbi na quarta-feira. O Corinthians precisa vencer o Botafogo por 1 a 0 ou por dois gols de diferenças se o rival marcars, para se garantir na final da Copa do Brasil. E a partida terá torcedores especiais na arquibancada: jogadores do time que não poderão atuar por falta de condições. Quatro estão suspensos: Carlos Alberto, André Santos, Fabinho e Lulinha. E um não pode jogar porque defendeu o São Caetano na mesma competição: é Douglas, autor do gol na vitória de 1 a 0 sobre o ABC, sábado, em Natal. O camisa 10 avisou que não pretende ir ao estádio. Mas, se for preciso dar uma forcinha aos companheiros, não se negará. "No Rio foi complicado, fiquei nervoso, acabei com as unhas", contou. "Decidi que prefiro ficar em casa. No estádio eu fico com muita vontade de invadir o gramado." Os outros quatro prometem ir ao Morumbi. "Não tem como deixar de ir ao campo. Somos uma família", falou Fabinho. "Estarei lá, no ônibus, no aquecimento, na preleção. Essa força é fundamental." O discurso é repetido pelo técnico Mano Menezes, que lembra um detalhe importante: "Ganhamos muito bem, acima da média do povo", compara. "Futebol é profissão diferenciada e por isso temos de honrar o que recebemos. Eles (atletas) sabem que todo sacrifício tem a recompensa no futuro." O treinador deixou no ar a opção de manter o esquema com três zagueiros, dando liberdade para Wellington Saci, na esquerda, e Alessandro, na direita. Na armação, Diogo Rincón, poupado nos jogos da Série B, volta à equipe.