Corinthians toma virada no Engenhão

A empolgação deu lugar à preocupação no Corinthians. O time vai ter de vencer se quiser chegar à final da Copa do Brasil. Ontem, carregava excelente resultado diante do Botafogo até os 43 minutos da fase final, mas falhou na defesa e permitiu o gol da vitória carioca, por 2 a 1. Dos males o menor. Com o gol marcado, o 1 a 0 no Morumbi, quarta-feira, será suficiente para conquistar a vaga. Quem passar do confronto, encara o ganhador do duelo entre Sport e Vasco (fazem o jogo de ida hoje, às 21h50, na Ilha do Retiro). O Corinthians já reverteu uma desvantagem na competição. Levou 3 a 1 do Goiás, em Goiânia, e fez 4 a 0 no Morumbi. Mas há um detalhe. Ontem, a equipe perdeu quatro titulares para o confronto decisivo: André Santos, Carlos Alberto, Lulinha e Fabinho, todos receberam o terceiro amarelo. O prejuízo do Botafogo é menor: não terá Túlio e Alessandro. Wellington Saci, Alessandro e Nilton devem ser os substitutos dos defensores corintianos, o que aumenta a dor de cabeça e traz desconfiança. Saci é recém-chegado e os outros dois vêm de recuperação de lesões importantes e sem ritmo de jogo. No meio deve entrar Acosta. Apontado como amplo favorito, ainda mais atuando em casa onde, no ano, perdeu uma única vez, o Botafogo se surpreendeu com a escalação ofensiva de Mano Menezes e com o gol de Carlos Alberto aos 22 minutos. Em desvantagem, o Botafogo foi para o intervalo debaixo de vaias e sob os gritos de "raça, raça". Uma pressão que deu certo. O time voltou no ataque e virou. Lúcio Flávio, de pênalti, aos 10, empatou e Jorge Henrique definiu a vitória aos 43. ESTRUTURA CARENTE Apesar de ser considerado o mais moderno estádio do País - a CBF estuda levar o jogo com a Bolívia, em outubro, para lá - o Engenhão deixou muito a desejar ontem. A bola rolava fazia 20 minutos e ainda havia filas enormes do lado de fora. Além do trânsito caótico. Não bastasse isso, parte da torcida do Botafogo ameaçou invadir as tribunas de imprensa para agredir jornalistas paulistas. Não havia policiamento. Uma vergonha.