Corinthians vai pagar R$ 8 mi pelo título

SÃO PAULO - A conquista do título brasileiro renderá uma premiação milionária para os jogadores do Corinthians, e também para o clube. Ao elenco e comissão técnica será destinado o total do valor pago pela CBF ao time campeão, cerca de R$ 8 milhões. O Corinthians, por sua vez, receberá dos parceiros Nike e Hypermarcas um prêmio que vai atingir R$ 10 milhões.

Para confirmar o título amanhã, em Florianópolis, o time precisa de uma combinação de resultados. Além de vencer o Figueirense, o Vasco tem de ao menos empatar com o Fluminense.

A premiação dos jogadores, segundo a diretoria, foi acertada no início da competição, em abril. "Cada jogador já sabe quanto vai receber", disse ontem no CT o presidente Andrés Sanchez. "Se recebemos R$ 8 milhões da CBF, não tem como pagar mais que isso (aos jogadores). Só se eu tivesse batido a cabeça."

Andres ainda mandou um recado ao presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, que disse que pagará bicho dobrado se seu time vencer o clássico e tirar o título do rival. "Se eu fosse o Tirone evitaria gastar esse dinheiro todo e usaria com o que está precisando."

O prêmio será dividido entre todos os atletas e integrantes da comissão técnica. Os jogadores que mais atuaram receberão um valor maior, que pode chegar a R$ 300 mil. Entre eles estão o goleiro Júlio César, o volante Ralf, o meia Danilo, e o atacante Willian, os que mais jogaram no Brasileiro.

Já o valor que o clube vai receber de seus parceiros, o patrocinador do uniforme e a empresa de material esportivo, estava previsto em contrato. É um bônus estipulado pelo título Brasileiro,

O Corinthians espera, caso seja campeão brasileiro pela quinta vez, renovar todos os contratos de patrocínio por valores maiores do que os atuais. O contrato mais expressivo financeiramente, o de patrocínio de camisa, termina em abril e rende ao clube R$ 37 milhões - nesse valor não está incluído o bônus pelo título.

Pés no chão. A diretoria, no entanto, tenta evitar o clima de já ganhou e evita falar em premiações ou festas de título - a equipe volta de Florianópolis na segunda-feira pela manhã.

Tite mantém o discurso de que nada está ganho, mas prepara a equipe para vencer o Figueirense, amanhã, para, mesmo se não confirmar o título nesta rodada, entrar mais tranquilo no clássico contra o Palmeiras na última rodada.

"Tomara que a gente consiga coroar com êxito, foram 25 rodadas na liderança, mas falta bastante ainda. Será o jogo decisivo, mas ainda não conquistamos nada, tem de ter merecimento", afirmou o treinador ontem.

O técnico não confirmou o time que começa jogando amanhã, apesar de não ter nenhum desfalque para a partida. Ele disse que a tendência é que continue atuando com apenas um meia - está entre Alex e Danilo - e três atacantes: Willian, Liedson e Emerson Sheik.

Emerson Sheik chegou atrasado ao treino de ontem e foi multado, mas vai para o jogo.

CORINTHIANS. EMERSON SE ATRASA. CHICÃO E JORGE HENRIQUE VIAJAM