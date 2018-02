Corinthians vai pôr até 26 na rua

Lista de dispensa não, mas uma enorme e profunda reformulação. É dessa forma que a diretoria corintiana está trabalhando para reorganizar o elenco para 2008. Dos 35 jogadores do atual grupo, apenas nove têm a certeza de que continuarão. Os outros 26 já sabem que podem começar a arrumar as malas e buscar novos rumos, pois dificilmente vão convencer de que ainda têm algo a dar pelo time. "O contrato de muitos está acabando, mas ninguém vai ser dispensado", disse o presidente Andrés Sanchez, esforçando-se para esconder o inevitável, em entrevista coletiva, ontem. Queria preservar os jogadores, mas acabou praticamente descartando a renovação de Iran, Marinho, Edson, Aílton, Rafael Fefo, Vampeta, Betão, Bruno Octávio, Fábio Braz, Arce e Júnior Negão. Todos têm vínculo apenas até o dia 31 e ainda não foram procurados. Finazzi, Júlio César e Moradei, também com contrato até o fim do mês, correm por fora e podem ficar. Havia a vontade de Andrés em renovar com Vampeta e Betão, mas parece que a pressão da torcida vai prevalecer. Ontem, cerca de 100 integrantes da Gaviões da Fiel pediram suas saídas em coro. "Ai que bom seria, se o Vampeta, voltasse pra Bahia" e "Betão, fora do Timão", foram as cantorias. O problema da diretoria, contudo, está em outro ponto: Andrés não sabe o que fazer com alguns atletas com vínculos longos, casos de Clodoaldo, Ricardinho, Cadu, Wilson e Gustavo Nery, entre outros. O lateral-esquerdo deixou o dirigente "decepcionado" por não participar das rodadas finais do Nacional, alegando estar contundido. O dirigente tentará, de forma amigável, solicitar a estes jogadores que achem clube para serem emprestados em 2008. Wilson virou ?dispensável? também por fugir da guerra da rodada final. É acusado de forjar possível simulação de contusão para a decisão do Olímpico, na qual o time precisava vencer o Grêmio para escapar do rebaixamento. Pessoas próximas do presidente dizem que ele se magoou por ver alguns jogadores "amarelarem na reta final??. O atacante Everton Santos, em recuperação de uma fratura na clavícula, está nos planos do Sertãozinho para a disputa do Campeonato Paulista. Mas reluta em aceitar trocar o Corinthians pela equipe do interior. "Aqui tem mais visibilidade. Minha vontade é a de permanecer e ajudar a reerguer a equipe na Série B. Também tive culpa no rebaixamento e agora quero ajudar a equipe a dar a volta por cima", disse. Não deve ser atendido. Assim como muitos companheiros. Chateada com a falta de ambição e carência tática de grande parte do elenco, a diretoria trabalha para anunciar, antes do próximo ano, um pacotão de reforços para tentar acalmar a revoltada torcida. Rafinha e Lima (leia ao lado) foram confirmados ontem. Chicão, Leonardo e Bóvio negociam. A chegada do ex-zagueiro Antônio Carlos, novo gerente de Futebol, e de Eli Werdo, diretor de Futebol, servirão para agilizar as contratações. "Vamos buscar jogadores que queiram vestir a camisa do Corinthians. E que se identifiquem com ela", falou Andrés. "Traremos bons reforços, podem esperar", seguiu Raul Corrêa da Silva, vice financeiro. NA BERLINDA Contratos que vencem dia 31 e não devem ser renovados Marcelo, Marinho, Iran, Edson, Aílton, Rafael Fefo, Vampeta, Betão, Bruno Octávio, Fábio Braz, Arce e Júnior Negão Com contrato no fim, mas que ainda podem ficar Finazzi, Júlio César e Moradei Jogadores com contrato mais longo e que estão em baixa Amaral (12/2008), Cadu (6/2012), Gustavo Nery (2/2009), Héverton (12/2008), Zelão (4/2011), Clodoaldo (11/2011), Wilson (6/2010), Carlão (12/2008), Carlos Alberto (5/2010), Éverton Santos (5/2012) e Ricardinho (1/2009)