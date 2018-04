Corinthians vence e se classifica O Corinthians bateu o União São João por 4 a 2, ontem, em Araras, e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time do Parque São Jorge terminou a primeira fase na liderança do Grupo G com sete pontos e agora jogará contra o Bahia, vencedor do Grupo H.