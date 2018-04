Corintianos agridem árbitros da partida de domingo

O trio de arbitragem do jogo entre América-MG e Corinthians, domingo, em Uberlândia, passou por apuros ao desembarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ontem pela manhã.

O árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima, que apitou a partida, e os auxiliares Altemir Hausmann e Julio Cesar Rodrigues Santos, todos do Rio Grande do Sul, se viram acuados por torcedores do Corinthians.

Altemir Hausmann levou a pior. Agredido por torcedores, dois deles com uniforme de uma facão organizada, Hausmann levou pontapés. Mas não foi ferido gravemente.

"Tivemos um probleminha com torcedores do Corinthians, mas nada de muito grave. Teve um contato físico sim, mas não comigo, com o Altemir", afirmou Jean Pierre.

O Corinthians emitiu uma nota oficial ontem repudiando a atitude dos torcedores. "Este não é o caminho para decisão do ponto de vista esportivo ou de qualquer natureza", publicou o clube no site oficial.

Houve dois lances polêmicos no jogo disputado em Uberlândia entre as duas equipes. Jean Pierre marcou pênalti de Alessandro em Kempes, que caiu no chão após ser marcado pelo lateral-direito. O lance ocorreu fora da área e sequer foi faltoso.

Dez minutos depois, aos 44 do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti a favor do Corinthians. O atacante Emerson foi puxado por Amaral na grande área e se atirou ao chão. Chicão empatou o jogo.

A diretoria do Corinthians disse que não pretende entrar com uma ação formal na CBF contra a arbitragem de Uberlândia.

Apesar disso, dirigentes do clube e o técnico Tite estão descontentes com as recentes arbitragem em jogos do Corinthians na reta final do Brasileiro.