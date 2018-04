Corintianos, assustados, ''''apanham'''' da bola em treino

Por mais que os jogadores se esforcem para negar, o nervosismo toma conta do Corinthians. Restando três rodadas para o fim do pior Campeonato Brasileiro de todos os tempos para o clube, é visível o desespero com o risco de rebaixamento. Ontem, no primeiro coletivo com o time ideal para a decisão diante do Goiás, domingo, em Goiânia, no Serra Dourada, a bola ?queimava? nos pés dos titulares. A equipe jogou mal e apanhou dos reservas por 2 a 0 num longo treino coletivo. E com gols dos desprezados atacantes Clodoaldo (não vem ficando nem na reserva) e de Júnior Negão (entrou apenas durante um jogo e está encostado). "Todos nós estamos ansiosos para esse jogo, que será decisivo para nossa classificação (quis dizer salvação da queda). E a conseqüência é que ficamos nervosos e aí a jogada não saía", justificou o meia Lulinha, antes de amenizar o impacto da derrota. "Ganhar ou perder coletivo é normal, o importante será no domingo. E lá as jogadas vão sair." Culpa da possível transferência para o Chelsea? "Não, nem estou falando com meu empresário, não sei nada sobre esse assunto", desconversou. A proposta de R$ 30 milhões será entregue ao clube segunda-feira. Foi o primeiro treino com o time completo - na terça-feira Gustavo Nery e Carlos Alberto não treinaram. E, se repetir a escalação pela terceira vez seguida é motivo de comemoração do técnico Nelsinho Baptista, os trabalhos de ontem podem ser desconsiderados, tamanho o número de erros. Viu-se Finazzi querendo enfileirar os marcadores e caindo sozinho na área, Carlos Alberto se machucando ao tentar chutar a gol, Gustavo Nery falhando nas arrancadas..."Treino é treino. E essas coisas (erros) acontecem. Espero que a bola queime hoje (ontem) nos nossos pés e que no domingo os gols saiam normalmente", afirmou Gustavo Nery, que recebeu apoio até do goleiro reserva Marcelo quando ia ao ataque. "Vai pra cima, vai pra cima", cobrava o goleiro. Mas as jogadas do ala acabavam não surtindo efeito. E irritavam os demais companheiros. "Estou tentando criar as jogadas", chegou a berrar o lateral irritado com algumas cobranças. Depois, se justificou. "Nesse momento, todos querem ajudar, tirar o time desta situação delicada", afirmou. O Corinthians soma apenas um ponto a mais que o Goiás, hoje o primeiro dos times que estariam rebaixados.