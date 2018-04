Corintianos não escondem mais os conflitos no grupo

O gol do meia Roger e a conseqüente derrota para o Flamengo por 2 a 1, anteontem, acabaram de vez com a até então aparente harmonia no Corinthians. Não existe mais a divisão de méritos ou de culpa. Desde o jogo do Maracanã, o que mais se viu foram jogadores e até o técnico Nelsinho Baptista reclamando de erros. Assumir culpa no tropeço? Nem pensar. E mais uma vez ficou evidente que muitos apenas estão se suportando por causa da delicada situação e o risco, cada vez maior, de rebaixamento. O goleiro Felipe parece ser o maior desafeto. Já reclamou do ataque, levou bronca de Betão, cobrou Ailton asperamente e agora discutiu com Fábio Ferreira. "Se já estivéssemos rebaixados, a situação seria bem pior aqui, muitos nem olhariam na cara do companheiro. As coisas estariam bem evidentes", afirmou, dias atrás, o camisa 1. Ontem, ele nem retornou do Rio com a apressada, monossilábica e assustada delegação. Voltaria somente no fim da noite. Fábio Ferreira, o último com quem o goleiro se desentendeu, evitou polêmica. "Tudo normal, tranqüilo, apenas uma discussão de jogo", disse. Felipe partiu para cima do zagueiro com veemência no lance do gol da derrota no Maracanã. "Faltou tranqüilidade para o time. Agora é hora de ter a cabeça no lugar", cutucou. Depois, calou-se. A ordem era apressar o passo, ir rapidamente ao Mosqueteiro V - ônibus do clube. Poucos se aventuraram a buscar explicações. Vampeta ainda enfrentou a revolta de um torcedor. "Você não está honrando a camisa corintiana", ouviu. Nem retrucou, como também não falou nada sobre o jogo. Apenas respondeu à provocação do são-paulino Souza, que disse não ter chances, em 2008, de dar o troco no Corinthians, dizendo que o rival estará na Série B. "Ele é um grande palhaço, que só fala m... A resposta para ele eu já dei em campo (na vitória por 1 a 0)." Até o calmo Nelsinho parece estar perdendo a paciência. "Perdemos por erros individuais", disse. Zelão falhou no primeiro gol, Iran, no segundo. O lateral voltou em outro vôo. O zagueiro não sabia o que dizer. "O Corinthians falhou e pagou por isso. Não tenho explicação", afirmou Zelão. Sempre fugindo das entrevistas, desta vez Gustavo Nery falou. E na linha do "não tenho nada com isso." Então, quem falhou? "Perdemos para nós mesmos. O time falhou, dando ao adversário os dois gols." A certeza no grupo: tem de vencer o Atlético Paranaense, domingo, às 17 horas, no Pacaembu.