Coritiba joga com moral elevado O Coritiba voltou a ter confiança no Brasileiro, após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na última rodada, que encerrou uma série de 7 partidas sem vitória. Mas o técnico Ney Franco, que estreia diante da torcida, pede cuidado a todos - o time está na 16.ª colocação, com 19 pontos. "Teremos um longo caminho pela frente para tirar o Coritiba do rebaixamento", alertou. "Em casa precisamos ter a competência para conseguir os três pontos." O apoio dos torcedores é considerado fundamental. "Eles fazem a diferença. Em casa temos de ter o apoio deles", disse o zagueiro Pereira.