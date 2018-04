Coritiba pega o Marília em busca do título O Coritiba só precisa derrotar o Marília, hoje, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, para assegurar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses, que já garantiram o acesso para a elite nacional em 2008, ao lado de Portuguesa, Ipatinga e Vitória, lideram o torneio, com 66 pontos. Se chegarem aos 69, não poderão ser mais alcançados. No outro jogo que abre a 37ª rodada da Série B, o Santo André luta desesperadamente pela vitória diante do Avaí, no ABC, para tentar escapar do rebaixamento. O ex-jogador Silas, de 42 anos, que defendeu o São Paulo na década de 80, será o técnico do Fortaleza nos últimos dois jogos do time este ano, diante de Paulista e Marília. Silas era auxiliar-técnico de Zetti, que pediu demissão após a derrota por 1 a 0 para o São Caetano.