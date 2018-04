Coritiba tenta anular vantagem do Vitória Mal no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 16.ª colocação, o Coritiba busca, às 20h15, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, reverter a vantagem de 2 a 0 conquistada pelo Vitória na primeira partida da Copa Sul-Americana. O Coritiba precisa vencer por 3 a 0 e evitar gols do adversário, caso contrário terá de ampliar ainda mais a diferença. Resultado semelhante leva a disputa para os pênaltis. Outros jogos hoje: Libertad x LDU; Unión Española x La Equidad.