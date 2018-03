Coritiba: Título embala Coxa na sua volta Nome: Coritiba Foot Ball Club Fundação: 12/10/1909 Presidente: Jair Cirino dos Santos End: Rua Ubaldino do Amaral, 37, Curitiba (PR) Site: www.coritiba.com.br A volta do Coritiba à elite vem em boa hora. O título paranaense contra o maior rival Atlético deu novo ânimo ao clube, mas o discurso é modesto. O Coxa ficou dois anos na Série B e o técnico Dorival Júnior sabe que por causa disso ainda precisará mudar muito para não fazer feio. A briga é para não cair. O principal jogador do time na opinião de Junior é Carinhos Paraíba, que "toma conta do meio de campo é quem dita o ritmo em cada partida", diz o treinador TÉCNICO: Dorival Junior >principais títulos: Pernambucano (06) e Paranaense (08) >último clube: Cruzeiro (2007) ESTÁDIO: COUTO PEREIRA localização: Rua UbaldinoAmaral ,37, Curitiba capacidade: 37 mil pessoas inauguração oficial: 15/11/1932 >pontos no ranking da CBF: 1.365 ranking geral: 15ºlugar Série B 2007: 1º lugar ELENCO GOLEIROS Edson Bastos, Wanderley e A. Carlos ZAGUEIROS Maurício, Jéci, Nenê, Felipe e Tiago Bernardi. LATERAIS Tamandaré, Dick, Gilberto Flores, Rodrigo, Heffner, Ricardinho e Rubens Cardoso MEIO-CAMPISTAS Douglas Silva, Dirceu, Jean, Leandro, Rodrigo Mancha, Veiga, Willian, Laércio, Marlos, Matheus, Pedro Ken, Renatinho, Ruy e Willian ATACANTES Henrique Dias, G. Moreira, Hugo, Léo, L. Mineiro, Silvy e Roger