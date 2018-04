Coritiba vence e derruba o Avaí O Coritiba acabou com a alegria do Avaí. O time comandado pelo técnico Silas estava invicto havia 11 jogos e chegou a ocupar uma vaga no G-4 depois de deixar a zona de rebaixamento. Mas ontem à noite, no Couto Pereira, a equipe catarinense foi derrotada pelo Coritiba por 2 a 0. Os gols foram marcados por Marcelinho Paraíba e Pereira, um em cada tempo. Também ontem à noite, nos Aflitos, no Recife, o Náutico se reabilitou ao vencer o Atlético-PR por 3 a 0, com gols de Carlinhos Bala, Michel e Derley. No terceiro jogo da noite, no Maracanã, o Flamengo despertou e bateu o Santo André por 3 a 0. Os gols foram marcados por Denis Marques, Léo Moura (de pênalti) e Zé Roberto.