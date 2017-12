Corpo de alpinista sueco é encontrado no Everest O alpinista sueco Tomas Olsson, de 30 anos, foi encontrado morto no Monte Everest na noite deste sábado, a uma altitude de 6700 metros. Ele havia desaparecido na última terça-feira depois de ter conquistado o topo da montanha ao lado de seu companheiro, o norueguês Tormod Granheim. Foi a segunda tragédia na montanha mais alta do mundo em apenas três dias. Na última sexta, o brasileiro Vitor Negrete, 38 anos, foi encontrado na trilha de descida, a 8.300 metros, por alpinistas ingleses.