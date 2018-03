Correções Ao contrário do que está publicado na página 16 do Guia Brasileiro 2008, que circula hoje, a camisa número 1 do Santos é a branca e a número 2, a listrada. O Santos também foi campeão da Taça Brasil em 64 e 65 e campeão brasileiro em 2002 e 2004. No alto das páginas da tabela das Séries A e B aparece sempre "1.º turno". O primeiro turno acaba na 19ª rodada e o segundo começa na 20ª.