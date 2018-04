Corredor de 28 anos morre durante seletiva de maratona nos EUA O corredor de longa distância Ryan Shay morreu neste sábado após sofrer um colapso durante as provas seletivas dos Estados Unidos para a maratona dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O atleta de 28 anos, quatro vezes campeão nacional em provas de rua, desmaiou após passar pela marca de cinco milhas da corrida disputada em Nova York. Ele foi levado a um hospital por uma ambulância, onde foi declarado morto, disseram os organizadores da corrida. "Todos nós estamos devastados com a morte de Ryan", disse a federação de atletismo dos EUA em um comunicado. "Ele era um campeão tremendo, que estava aqui hoje para correr atrás de seus sonhos. A Seletiva Olímpica é tradicionalmente um dia de celebração, mas estamos de coração partido. Nossos sentimentos e orações estão com a mulher de Ryan, Alicia, e toda a sua família." Shay foi o campeão nacional da maratona em 2003, venceu por duas vezes o campeonato dos EUA de meia maratona e conquistou também a prova dos 20 km em 2004. Ele também ganhou títulos universitários nacionais correndo por Notre Dame.