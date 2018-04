Corredor marroquino tem 1o doping do Mundial de Atletismo

Chatbi tinha avançado para a final da prova, nesta terça-feira, após se classificar no domingo com a segunda posição de sua série preliminar com a marca de 8min20s26.

O atleta marroquino teve resultado positivo pela substância clembuterol, em um controle realizado antes do torneio. O caso é considerado o primeiro doping do Mundial.

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou na semana passada a realização de mais de 1.000 controles antidoping antes e durante a competição.

Cinco integrantes da equipe brasileira foram mandados de Berlim de volta para casa durante a preparação para o Mundial depois que um exame realizado em 15 de junho pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) flagrou substâncias proibidas.