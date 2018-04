Corredora japonesa vence a Maratona Com o tempo de 2h26min20s, a japonesa Misuki Noguchi conquistou neste domingo a medalha de ouro da maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Atenas. A queniana Catherine Ndereba ficou com a medalha de prata e a etíope Elfenesh Alemu, foi medalha de bronze. A recordista mundial da prova, a inglesa Paula Radcliffe, abandonou no 36º quilômeto por cansaço, quando estava em quarto lugar. As brasileiras Márcia Narloch e Marlene Fortunato não completaram a prova.