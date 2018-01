Corredora morre em treino na Etiópia Alem Techale, noiva de 17 anos do campeão olímpico e recordista mundial dos 10 mil m Kenenisa Bekele, morreu num treino, nesta terça-feira. O agente Jos Hermens disse que Techale e Bekele corriam numa área acidentada perto de Adis Abebe, capital da Etiópia, quando ela teve o colapso. Morreu antes de chegar no hospital. Techale era campeã mundial júnior nos 1.500 m (2003). Dmitri Nelyubin, 33, campeão olímpico no ciclismo em Seul (1988), morreu após ser apunhalado na rua, em St. Petersburg (RUS).