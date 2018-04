Corredores do treinador Coquinho dominam prova do aniversário de São Paulo

SÃO PAULO - A equipe Coquinho-Fila/Caixa dominou novamente as melhores colocações no pódio na 16ª edição do Troféu Cidade de São Paulo, disputada nesta sexta-feira, com largada e chegada nas proximidades do Obelisco do Ibirapuera.

A equipe foi criada pelo treinador Moacir Marconi, o Coquinho, que arregimenta fundistas africanos e os treina em Nova Santa Bárbara, no norte do Paraná. A vitória ficou com Edwin Kipsang, o mesmo que venceu também a São Silvestre e a Corrida de Reis, em Cuiabá, no início de janeiro. O queniano correu em 29min17, pouco à frente de Alpoche Simbu (29min58), que também corre pela Coquinho. O melhor brasileiro foi Rafael Santos de Novas, do Pinheiros (30min39).

No feminino, a tanzaniana Anastazia Ghmaa, também da Coquinho, venceu com 34min46. A vice-campeã, igualmente da equipe de Marconi, completou em 35min13. Trata-se de Dorcas Jeptoo Talam. À frente da primeira brasileira, Michele Cristina das Chagas (Pinheiros), que conseguiu a quarta colocação (35min38), ficou a colombiana Muriel Coneo Paredes (35min31).

A corrida reuniu dez mil participantes nos arredores do Parque do Ibirapuera.