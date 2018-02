Corredores enfrentam calor e 'colorem' Avenida Paulista

Além do esforço físico, os corredores da São Silvestre terão de enfrentar o forte calor de São Paulo. Por volta das 15 horas, os termômetros na Avenida Paulista registravam cerca de 35ºC na tarde desta segunda-feira. Ao todo, 20 mil competidores participam da 83.º edição da corrida - em 2006, foram 15 mil inscritos. Veja também: A 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre O pelotão de elite larga na frente dos "populares". A maior esperança brasileira de vitória entre os homens é o mineiro Franck Caldeira, de 24 anos, que já faturou o título no ano passado. A prova masculina começa por volta das 16h45. Entre as mulheres, a aposta está em Lucélia Peres, que também foi vencedora em 2006 - nesta disputa, a largada será às 16h30. Os atletas, no entanto, podem ter um alívio durante a prova. A meteorologia prevê pancadas de chuva durante a competição. Além disso, eles terão 24 pontos para pegaram copos d'água ao longo da corrida. Colorido nas ruas Outro destaque desta segunda-feira são os corredores anônimos. Muitos competidores vestem fantasias para a disputa, dando um colorido especial para a São Silvestre. Eles se destacam ao lado dos cadeirantes e deficientes (físicos, visuais e mentais), que também participam da prova em suas categorias.