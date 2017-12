Corrida de São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira As inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre serão abertas nesta quinta-feira e poderão ser feitas apenas pela internet, através do site oficial da prova (www.saosilvestre.com.br). Os interessados devem preencher a ficha cadastral e pagar na agência bancária a taxa de R$ 65,00. As inscrições para a tradicional prova brasileira, disputada em São Paulo, estarão abertas até o dia 30 de novembro ou quando for atingido o número máximo de participantes estabelecido pela organização: são 15 mil vagas. Todo participante deverá retirar o chip, kit e número de identificação em dezembro, em São Paulo. Nos dias 27 e 28, o atendimento será das 12 às 20 horas. Nos dias 29 e 30, a entrega será das 9 às 17 h. No dia 31 de dezembro, a programação da São Silvestre começa às 15 horas, com a largada de cadeirantes masculino e feminino. Às 15h15, terá início a corrida feminina. E a prova masculina será às 17 horas.