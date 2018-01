Corrida de São Silvestre abre inscrições para a 91ª edição

Já estão abertas as inscrições para a 91ª edição da Corrida de São Silvestre, realizada no último dia do ano desde 1925. Os interessados podem garantir presença na mais tradicional corrida de rua de São Paulo até o dia 27 de novembro ou antes que o evento alcance 30 mil atletas.

A inscrição pode ser feita através do site do evento (saosilvestre.com.br). Taxa de R$ 145,00 inclui a numeração do corredor e um chip para cronometragem do percurso. Os atletas também receberão um kit com camiseta promocional, troféu e medalha e certificado de participação, ambos pós-prova. A troca dos pacotes poderá ser realizada em 27, 28 e 29 de novembro no Ginásio do Ibirapuera.

Assim como as três últimas edições, a São Silvestre de 2015 será disputada de manhã. A largada do pelotão de elite feminino será às 8h40, enquanto a elite masculina, os grupos especiais de ambos os sexos e os atletas em geral começam a correr às 9h.

O percurso será de 15km, iniciando na Av. Paulista, passando pelo Estádio Municipal e Av. Pacaembu, Memorial da América Latina, Av. Rio Branco, Av. Ipiranga, Av. São João, Viaduto do Chá, Av. Brigadeiro Luiz Antônio, retornando à Paulista, entre as Alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Campinas.