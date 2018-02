Corrida de São Silvestre terá participação recorde em 2007

A Corrida Internacional de São Silvestre este ano terá o maior número de participantes da história da competição. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, em sua 83.ª edição, contará com 20 mil corredores, contra os 15 mil inscritos de 2006. O evento ocorre no dia 31, com largada na avenida Paulista, 1.578, em frente ao Masp. Veja também: A 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre Nesta edição, a Corrida de São Silvestre contará com algumas mudanças. A primeira é no horário: a largada dos cadeirantes e da categoria especial será às 15h15. A elite feminina larga às 16h30 e a elite masculina e demais categorias, às 16h45. Além disso, os participantes terão lugares específicos de acordo com seu ritmo de prova. Serão oito áreas divididas pelo tempo de referência, começando com quem leva quatro minutos e meio ou menos por quilômetro, até para quem tem ritmo superior a oito minutos por quilômetro. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o objetivo é ter uma largada mais tranqüila e com maior fluência. De acordo com dados da Prefeitura, a equipe de apoio da corrida reunirá 4.500 pessoas. 2.500 policiais militares participarão da segurança do evento e 250 guardas civis metropolitanos serão responsáveis por preservar a estrutura, que inclui sanitários, distribuição de água e fiscalização para evitar a presença de vendedores ambulantes nos 15 quilômetros de trajeto da competição. Cerca de 250 profissionais da área médica prestarão serviço no dia da corrida, e 15 ambulâncias UTI ficarão disponíveis. A equipe médica também contará com motocicletas para atendimentos de emergência. Apesar das novidades, o trajeto continua o mesmo: após a largada na avenida Paulista, os corredores seguem pela rua da Consolação, avenida Ipiranga, avenida São João, elevado Costa e Silva, passam em frente ao Memorial da América Latina, entram na avenida Rudge, avenida Rio Branco, Viaduto do Chá, largo São Francisco, avenida Brigadeiro Luís Antônio e voltam para a Paulista, com chegada na altura do número 900.